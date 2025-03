Radialista e ex-vereador, Álvaro Damião assume Prefeitura de BH

Damião também assinou dezenas de propostas em conjunto com outros parlamentares, como a que instituiu o Dia Municipal de Combate ao Antissemitismo e ao Fascismo, em 2023. No ano passado, endossou uma moção de apoio da Casa ao Senado para acabar com as saídas temporárias de presos condenados.

Além de comunicador e ex-vereador, Damião também se apresenta como fundador do Instituto Bacana Demais, uma entidade civil sem fins lucrativos aberta em 2014, e com a missão, segundo seu próprio site, de "promover o bem social e valorizar a vida de crianças, jovens e idosos por meio do esporte, da educação, do lazer e da cultura".