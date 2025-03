Defesa de Bolsonaro tem argumentos rejeitados em julgamento

Colaboração premiada

Defesas

As defesas do ex-presidente Bolsonaro e do ex-ministro Braga Netto pediram a anulação do acordo de Mauro Cid com a Polícia Federal dizendo ter havido nele alguns vícios, como não anuência da Procuradoria-Geral da República e ausência de voluntariedade. Eles citaram também a falta de confiabilidade na fala do militar, que teria omitido informações em alguns de seus depoimentos.

Ministros

Moraes defendeu que o Supremo atuou de acordo com seu papel de "verificar a regularidade, a voluntariedade e a legalidade" da colaboração. "Em nenhum momento esse Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro-relator, interferiu no conteúdo ou nos termos do acordo de colaboração premiada, tendo exercido somente o que a lei garante a todo juiz", disse. A decisão de manter a colaboração foi tomada por unanimidade, mas Fux indicou ver com reservas a atuação do colaborador.