STF forma maioria para condenar e cassar Carla Zambelli

"Essa seria a melhor oportunidade de evidenciar que as premissas colocadas no voto proferido estão equivocadas. Esse direito do advogado não pode ser substituído por vídeo enviado ?cuja certeza de visualização pelos julgadores inexiste. Mas, apesar desse cerceamento da defesa, foram ainda enviados e despachados memoriais com os ministros para motivá-los a ter vistas e examinar minuciosamente os autos."

Zambelli também disse ter "total confiança na Justiça".

"Acredito que, com o esclarecimento completo dos fatos, minha inocência será comprovada", acrescentou.