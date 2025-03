Quatro são presos sob suspeita de exploração sexual em SP

Quatro pessoas foram presas na segunda-feira (24) sob suspeita de integrarem uma organização criminosa que explorava sexualmente mulheres nas cidades de Auriflama, Catanduva e Pereira Barreto, no interior de São Paulo, e em Aparecida do Taboado (MS). Dez vítimas já foram identificadas pela polícia.

Entre os crimes investigados estão organização criminosa, favorecimento da prostituição, cárcere privado, estupro e homicídio. Uma pessoa segue foragida.

As investigações apontam que as mulheres, com idades entre 18 e 25, todas em situação de vulnerabilidade social, foram atraídas por falsas promessas de trabalho em quatro boates do mesmo proprietário, sendo uma em cada cidade.