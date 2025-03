Arma de brinquedo em assalto também dá cadeia, entenda

A pena pode ser igual ou até maior, dependendo do caso. "O fato de ser simulacro não atenua a pena. Pelo contrário, pode agravá-la se houver consequências à vítima, como um ataque cardíaco ou abalo psicológico grave", explica Fernandez. Ela destaca que o STJ já firmou entendimento em recursos repetitivos de que o simulacro integra a grave ameaça do artigo 157 do Código Penal e, por isso, não admite substituição da pena por medidas alternativas, como prestação de serviços.

O impacto psicológico pesa na decisão judicial. O advogado criminalista Carlos Dantas Filho reforça que, mesmo sendo inofensivo, na prática, o simulacro pode ser interpretado como ameaça de morte ou lesão. "A jurisprudência considera o efeito intimidatório equivalente ao de uma arma de fogo verdadeira", diz. A pena para roubo com uso de arma ou simulacro é de quatro a dez anos, mais multa.

Tentativa de roubo com simulacro também configura crime. Segundo os especialistas, mesmo que o autor do crime não leve nenhum bem da vítima, o uso de grave ameaça já é suficiente para caracterizar a tentativa de roubo -com possibilidade de redução da pena. "Se ele não consumou o roubo por motivos alheios à sua vontade, a pena é menor, mas o crime permanece. O simulacro, nesse ponto, não muda nada", explica Fernandez. Dantas complementa: "A tentativa recebe uma redução de um terço a dois terços da pena do roubo consumado".