PM arremessa bicicleta contra jovem com deficiência intelectual

Um jovem de 20 anos, diagnosticado com deficiência intelectual leve, sofreu agressão de um policial militar num condomínio residencial em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), no último dia 15. O agente arremessou uma bicicleta contra a cabeça da vítima, que ficou ferida.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem, já rendido e com as mãos na cabeça, foi cercado por vários policiais. Em seguida, um deles lançou a bicicleta contra o rapaz, que caiu no chão.

Rapaz foi levado ao hospital

Socorrido por uma testemunha, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Aquiraz com ferimentos na cabeça, rosto e escoriações pelo corpo. Após receber dois pontos na cabeça, foi liberado, mas relatou estar abalado.