Bandidos se fingem de PM e matam mãe na frente do filho de 9 anos

Três homens armados invadiram uma casa em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e mataram Geisiane Pereira da Rocha, de 30 anos, na frente do filho de nove anos, na madrugada dessa quinta-feira (27). O trio arrombou a porta, se identificou como policial e foi direto ao quarto onde a vítima dormia com a criança, disparando várias vezes contra ela.

O irmão de Geisiane, que estava em outro cômodo, presenciou a invasão e acionou a polícia. A perícia identificou cinco tiros no corpo da vítima. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi preso até o momento, e nem a motivação do crime foi descoberta. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.