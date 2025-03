STF julga Bolsonaro e aliados hoje; assista AO VIVO

O grupo, chamado pela PGR de Núcleo 1, é formado por oito pessoas, incluindo militares e ex-integrantes do governo Bolsonaro:

Jair Bolsonaro – Ex-presidente da República Walter Braga Netto – General do Exército, ex-ministro e candidato a vice-presidente em 2022 General Augusto Heleno – Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Alexandre Ramagem – Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Anderson Torres – Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do DF Almir Garnier – Ex-comandante da Marinha Paulo Sérgio Nogueira – General do Exército e ex-ministro da Defesa Mauro Cid – Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso

A PGR afirma que o grupo planejou o chamado “Plano Punhal Verde Amarelo”, que previa a execução de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Além disso, os investigadores apontam que Bolsonaro sabia da "minuta do golpe", um decreto que previa a anulação das eleições e a permanência dele no poder.

Crimes apontados pela PGR

A denúncia da PGR indica que Bolsonaro e seus aliados cometeram ao menos cinco crimes: