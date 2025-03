Dentista que disfarçava abuso com tratamento dentário é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde de segunda-feira (24), um cirurgião-dentista de 50 anos suspeito de cometer crimes sexuais contra pacientes e funcionárias. A operação, chamada Incisivo, foi conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.

As investigações começaram em outubro de 2024, após a denúncia de uma paciente que relatou ter sido assediada durante um atendimento odontológico. Com o avanço do inquérito, surgiram novos relatos de abuso, incluindo de funcionárias e outras pacientes da clínica Oral Flex, localizada no Shopping Conjunto Nacional. Segundo os depoimentos, o profissional mantinha um padrão de comportamento abusivo ao longo dos anos.

Relatos de vítimas