Às vésperas de greve, ferroviários protestam contra privatização

Manifestantes contrários à privatização da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) protestam na manhã de hoje na frente da bolsa de valores de São Paulo. O local deve receber na próxima sexta-feira, o leilão da concessão de três linhas da companhia à iniciativa privada.

O ato público faz parte das movimentações dos ferroviários contra a privatização de três linhas da companhia. O governo de São Paulo projeta o leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Estão previstos investimentos de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos de concessão.

"Desde 2022, a população de SP amarga as consequências da privatização das linhas 8 e 9", diz presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Ao UOL, Camila Lisboa afirmou que o governo Tarcísio "não reconhece que a privatização deu errado". Ela cita a queda na aprovação por parte dos usuários como comprovação da falta de qualidade do serviço prestado. As linhas também foram alvo de investigação pelo Ministério Público de São Paulo por causa de seguidas falhas e acidentes.