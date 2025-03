Conmebol acusa CBF de se opor ao aumento de multas por racismo

De acordo com o documento, a pena aplicada pela entidade ao clube paraguaio foi "uma sanção inócua, ineficaz e insuficiente diante da gravidade do evento, dos danos irreparáveis causados aos atletas e a reincidência do clube paraguaio."

Paraguaio, o presidente da Conmebol discursou em português durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores condenando o racismo. Na ocasião, contudo, disse que uma edição da Copa Libertadores sem clubes do Brasil seria como "o Tarzan sem a Chita". Domínguez se desculpou pelas declarações.

A assinatura do presidente da CBF chegou a aparecer em uma carta contra o racismo feita em conjunto pela Conmebol e as outras nove federações da América do Sul, com um texto de apoio às medidas da entidade contra a discriminação. Após a divulgação da carta, no entanto, a CBF voltou atrás e disse discordar do teor da publicação e também da forma de condução dos recorrentes casos.