Avó e neta são mortas; autor deixa mensagem de sangue na parede

A Polícia Civil investiga a morte da avó Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e a neta Ana Carolina Almeida Anacleto, de 12, mortas na noite de sábado (22), em Jataizinho (PR). Ambas apresentavam sinais de violência e estavam com lenços amarrados ao pescoço, cobertas por um edredom, dentro do quarto da casa no Conjunto Antônio José Vieira. A informação é do portal Metrópoles.

As vítimas estavam sobre a cama, com manchas de sangue nas roupas, nos lençóis, no chão e nas paredes. O filho de Marley foi quem encontrou os corpos ao chegar em casa. Na parede, com erros ortográficos, os agentes viram a mensagem escrita com sangue, que dizia 'Deculpa mae'. Um nome foi escrito no fim do recado, mas é ainda mantido em sigilo.