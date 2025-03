Policial obriga filha de 6 anos a segurar cartaz sob frio de -7ºC

O policial Cody Scott, do estado de Indiana, e sua esposa, Kylie Scott, foram acusados de negligência após obrigarem a filha de 6 anos a ficar do lado de fora, no frio, segurando um cartaz como punição. A informação é do site People.

O caso aconteceu em 19 de janeiro, quando uma testemunha acionou o 911 (equivalente ao 190 brasileiro) ao ver a criança exposta à temperatura de -7°C, segurando o cartaz com frases humilhantes, incluindo uma que dizia que ela queria machucar o irmão. O próprio Cody Scott atendeu à ocorrência junto com um supervisor e, segundo registros da polícia, minimizou a situação, alegando que outras punições não funcionavam com a menina.