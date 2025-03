Pit bull sem focinheira é abatido após atacar homem

Policiais militares do Distrito Federal abateram um pit-bull após o animal atacar um homem na Quadra 44 do Setor Leste do Gama, no último sábado (22). Segundo a PMDF, a ação foi necessária devido ao risco que o cachorro representava para os moradores da região.

Leia mais: Tutor é baleado na perna pelo próprio pit bull; entenda

A corporação destacou que a maioria dos cães agressivos são, na verdade, vítimas de negligência ou abandono, e que a agressividade pode ser uma resposta ao medo ou à defesa de território. O caso também chamou atenção para a responsabilidade dos tutores na guarda dos animais.