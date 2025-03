Em surto na UPA, paciente faz enfermeira refém com garfo

Um homem de 39 anos em surto psicótico manteve uma enfermeira refém na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boa Vista, em Curitiba, entre a noite de domingo (23) e a madrugada de segunda-feira (24). A informação é do SBT News.

O paciente procurou atendimento por dores no peito e, durante o exame, teve alucinações. Usuário de drogas, ele estaria em abstinência. Na sala de eletrocardiograma, tomou a chave do local e se trancou com uma técnica de enfermagem de 69 anos, usando um garfo para ameaçá-la e exigindo que chamassem a polícia.