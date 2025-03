Em surto psicótico, homem morre a tiros após briga de bar

Um homem de 45 anos, identificado como Diego, foi morto a tiros na noite de sábado (22) em Almirante Tamandaré (PR). Segundo a Polícia Militar, ele estava em surto psicótico no momento do crime.

Conforme informações apuradas pela RICtv, Diego passou a noite em um bar da região e se envolveu em uma discussão com alguns frequentadores devido ao surto. Na briga, foi agredido e deixou o local.

Ao chegar em casa, Diego discutiu com a mãe e começou a quebrar objetos. Em determinado momento, saiu pela porta da frente e encontrou novamente os homens com quem havia brigado no bar. Ele arremessou objetos contra eles, o que levou dois dos envolvidos a sacarem armas e dispararem várias vezes. Diego morreu no local.