Prefeitura do Recife é questionada por pagar R$1.690 por livro

A Prefeitura do Recife contesta as conclusões do TCE e afirma que o relatório cometeu erro de cálculo ao considerar que o material foi destinado a 300 professores, quando, na verdade, atende 300 escolas e mais de 4 mil docentes. A gestão também alega que a comparação de preços feita pelo órgão de controle não levou em conta materiais similares no mercado.

A Mind Lab, por sua vez, nega qualquer irregularidade e afirma que sua contratação por inexigibilidade de licitação está dentro da legalidade.

Essa não é a primeira vez que a gestão João Campos é alvo de questionamentos. Em dezembro de 2024, o TCE apontou sobrepreço de R$ 7 milhões na construção do Hospital da Criança do Recife, uma das principais promessas de campanha do prefeito.