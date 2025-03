Papa Francisco recebe alta após quase 40 dias no hospital

O Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo (14), após receber alta. Antes de partir, ele apareceu na varanda da unidade de saúde para saudar cerca de três mil fiéis reunidos na praça em frente ao hospital. Com um sorriso e visivelmente emocionado, o pontífice agradeceu a todos, fez o sinal de bênção e levantou o polegar, retribuindo os aplausos e demonstrações de carinho.

Apesar da voz ainda fraca devido aos tratamentos respiratórios, o Papa fez questão de se comunicar mais com sua presença do que com palavras. Apoiando-se nos joelhos, ele ergueu as mãos para abençoar a multidão, enquanto ouvia gritos de "Francesco, Francesco!", "Nós te amamos!" e "Estamos aqui por você!".

Durante a breve aparição, ele notou uma mulher segurando um buquê de flores amarelas e acenou em agradecimento. Em seguida, ao deixar a varanda, os fiéis se deslocaram até a entrada do hospital para vê-lo embarcar no tradicional Fiat 500L branco.