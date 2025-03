Homem é morto ao tentar tomar arma de PM em São Paulo

Um homem foi morto durante uma briga com PMs no início da noite de sexta-feira (21) na zona leste de São Paulo. As polícias Civil e Militar investigam o caso.

A confusão teve início durante uma abordagem por denúncia de tráfico de drogas. Segundo os agentes, o suspeito tentou tomar a arma de um deles e por isso, o outro policial que acompanhava a ação atirou.

O homem morto foi identificado como Anderson Lamonis Dumpe, 46. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra parte da briga e o momento dos disparos à curta distância. Foram dois tiros.