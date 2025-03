Polícia prende suspeitos de torturar turistas em Santa Catarina

De acordo com a polícia, os suspeitos abordaram as vítimas que faziam fotos na praia no dia 11 de março de 2024, e exigiram que desbloqueassem os celulares para que pudessem verificar as imagens que haviam tirado.

Em seguida, os turistas foram forçados a entrar em um carro de transporte por aplicativo e levados até um imóvel no Canto do Lamin, uma área isolada no norte da ilha, onde foram mantidos em cárcere privado.

No local, segundo a investigação, as vítimas foram torturadas. Um dos turistas teve as pernas quebradas pelos sequestradores, enquanto o outro foi espancado com pedaços de madeira.

Depois disso, os criminosos roubaram os pertences das vítimas. A polícia não deu detalhes sobre como os turistas conseguiram sair do cativeiro .