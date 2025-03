Jovem negro é agredido por policiais durante abordagem em SP

Um jovem negro de 19 anos foi agredido durante uma abordagem policial na noite da última sexta-feira, na zona sul de São Paulo. Ele estava em frente de sua casa na companhia de amigos. Os agentes estavam com câmeras corporais, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), mas as imagens ainda não foram disponibilizadas.

Abordagem ocorreu na noite de sexta-feira, após Leonardo Parreira, 19, chegar do trabalho e se reunir com amigos. Eles estavam fumando um cigarro de maconha, quando a polícia se aproximou do grupo.

No boletim de ocorrência é dito que foi solicitado ao jovem que jogasse o cigarro no chão. Ele se mostrou relutante, mas pisou sobre o cigarro, conforme ordem policial.