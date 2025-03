Rayssa domina desde a primeira volta e vence a etapa de skate

No complexo Skate Park da Orla do Guaíba, a maranhense fez 81,57 pontos, seguida pela espanhola Daniela Terol (64,37) e pela gaúcha Maria Lúcia (51,24).

Bronze nos Jogos de Paris-2024, Rayssa Leal abriu a temporada 2025 com mais um título. A 'Fadinha' dominou desde a primeira volta e conquistou, neste domingo (23), a etapa de Porto Alegre do skate street feminino do STU (Circuito Internacional de Skate).

A disputa de skate street feminino teve momentos emocionantes. Na primeira volta, Maria Lúcia obteve 29,47 pontos, mas cometeu uma falha. Gabi Mazetto fez 35 pontos, errando na última manobra. A japonesa Aoi Uemura teve um desempenho abaixo das expectativas com 43,92, enquanto Kemily Suiara somou 22,30. Daniela Terol se destacou com 64,37 pontos, liderando temporariamente, enquanto Rayssa Leal foi a primeira colocada com 75,79 pontos.

Na segunda volta, Rayssa ampliou sua vantagem com 81,57 pontos, mantendo a liderança. Maria Lúcia melhorou, alcançando 51,24 pontos. Gabi Mazetto ficou com 38,47, e Aoi Uemura registrou 43,58 pontos, corrigindo parcialmente sua performance. Kemily fez 24,42, e Daniela teve 63,04 após um erro no best trick.

Na terceira volta, Rayssa, já com a vitória garantida, tentou uma manobra difícil, falhou, mas acertou na quarta tentativa, quando já não valia mais nada. Maria Lúcia somou 38,46, e Gabi Mazetto obteve 44,26. Aoi Uemura falhou, ficando com 33,76 pontos. Kemily fez 28,16, e Daniela teve 62,91 após falhas.