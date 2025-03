Maicol se diz 'muito arrependido' pela morte de Vitória, 17 anos

No documento, Maicol também descreve a dinâmica do crime. Segundo ele, na quarta-feira (5) de Carnaval, após um jogo do Corinthians, decidiu esperar Vitória em ponto de ônibus sem saber se ela realmente desembarcaria ali.

O suspeito diz ter encontrado a jovem em uma rua próxima ao ponto e a convidou a entrar em seu carro, um Toyota Corolla prata. Ele disse que dentro do veículo pediu à Vitória que não contasse sobre a suposta relação deles para a atual esposa.

A jovem, ainda de acordo com a versão do preso, ficou nervosa e o agrediu com arranhões, atingindo seu pescoço --no primeiro depoimento de Maicol, a polícia registrou que havia ferimentos visíveis.