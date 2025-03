Rafael Macedo conquista bronze em Grande Slam de judô na Geórgia

Foi a segunda medalha do Brasil no Grand Slam da Geórgia. Na sexta-feira (21), Michel Augusto faturou a prata na categoria até 60kg.

Após a bela vitória, Rafael homenageou o filho com o gesto de ninar um bebê. Há uma semana, o judoca havia anunciado que será pai.

"Estou muito feliz com a minha primeira medalha no ano, gosto muito de vir lutar aqui na Geórgia, um torneio em que eu já fui campeão, então é uma grande alegria, ainda mais que tive a notícia recente de que vou ser pai, tive esse combustível a mais para a luta, uma motivação, então dedico essa medalha à Manu, minha esposa, e ao bebê que está na barriga dela", afirmou o judoca com a medalha no peito.