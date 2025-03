Preso motorista de app sem CNH que atropelou 10 em bar do Rio

Policiais começaram as investigações e, por meio de imagens de câmeras de segurança e o comprovante da viagem no aplicativo, conseguiram localizar o homem. O carro, com marcas da batida, estava estacionado em uma rua de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. O homem não estava, em um primeiro momento. Mas, os policiais montaram uma campana e, assim que ele apareceu, foi preso.

Motorista foi preso em flagrante por 10 tentativas de homicídio. Na delegacia, ele confessou que não tinha CNH, e que usava a conta do irmão mais novo para dirigir no aplicativo. O nome dele não foi divulgado, e o UOL não conseguiu localizar a defesa.