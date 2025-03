Brasil: acordo para evitar que futura rota vire atalho ao crime

No Brasil, a futura rota percorrerá rodovias de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A PRF já avalia a abertura de novos postos nestes locais.

O planejamento da Rota Bioceânica ou Corredor Bioceânico de Capricórnio, como também é chamada, está sob a coordenação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Conta também com a participação de outros 11 ministérios, além da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Receita Federal, que também estão elaborando seus próprios planos de ação.

A Bioceânica faz parte do PAC da Integração, que conta com cinco novas rotas internacionais. Segundo previsão do governo, a integração poderá encurtar em 7.000 quilômetros a distância que os produtos brasileiros levam até o mercado consumidor asiático. Com o plano, a economia no tempo do transporte até a Ásia pode ser de 20 dias.