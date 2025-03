Incêndio em fábrica de amendoim, em Tupã (SP), já dura 36h

Divulgação / Defesa Civil do Estado de São Paulo

No local, são realizados os processos de classificação e secagem do amendoim que chega das lavouras para depois ser enviado à indústria.

O incêndio teve início às 23h de sexta-feira (21). As chamas já consumiram uma área de aproximadamente 3.000 metros quadrados, quatro caminhões da empresa e cerca de 600 toneladas do produto. Não há registro de feridos, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Um incêndio de grandes proporções atinge há mais de 36 horas uma fábrica de amendoim em Tupã, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo seguia em queima lenta no fim da manhã deste domingo (23).

A causa do incêndio é desconhecida até o momento. Para controlar as chamas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros contaram também com apoio de usinas da região.

As equipes também trabalham no resfriamento e monitoramento de áreas já consumidas pelo fogo. Segundo os bombeiros, já foram utilizados mais de 250 mil litros de água no combate.

Uma perícia será realizada posteriormente para apurar as causas do incêndio.