Cortes de Trump na ciência atingem pesquisadores brasileiros

As medidas vem alcançando tanto agências, como a Noaa (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica) e EPA (Agência de Proteção Ambiental), quanto universidades, a exemplo de Harvard e Columbia. Só na Universidade Johns Hopkins, centro de pesquisa importante na área médica global e de onde saíam boletins diários de novos casos e óbitos da Covid no mundo na pandemia, mais de 2.000 funcionários foram desligados.

Em sua volta à Casa Branca, o republicano vem promovendo redução de verbas e de postos sob o argumento de racionalizar o governo, ideia propagada por seu aliado Elon Musk, à frente do Doge (Departamento de Eficiência Governamental).

Os recentes cortes do governo Donald Trump no fomento à ciência também atingiram brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Um físico teve suspenso um estudo sobre hesitação vacinal e uma bióloga teme que seu salário seja afetado. Uma professora viu seu projeto sobre diversidade ser negado e outra diz ter sido orientada a tirar a palavra "vírus" de propostas.

No último dia 13, o físico Vitor Mori soube que uma pesquisa em andamento em seu laboratório sobre hesitação vacinal em adolescentes no Brasil foi cancelada pelo NIH (Instituto Nacional de Saúde, principal financiador de pesquisas em saúde nos EUA). Interrupções em outros estudos em andamento sobre saúde e vacinação também têm sido citados nas redes sociais.

Aos 33 anos, ele é professor assistente na Universidade de Vermont, no estado de Vermont. Outra pesquisa sua, que busca entender a relação do tratamento de câncer de pulmão com intervenções medicamentosas, como imunoterapias, não foi afetada, ao menos por enquanto. Existe, entretanto, o temor de que isso possa ocorrer.

"Estamos vendo as demissões em painéis de revisão, que são os avaliadores para dar os grants [bolsas de pesquisa], e isso pode afetar todo o planejamento do estudo. Existe a incerteza de conseguir manter as equipes de pesquisa nesse período", diz Mori.