Tremor de terra de magnitude 2,5 é sentido em Betim (MG)

Segundo a Defesa Civil de Betim, apesar dos relatos, não houve chamado ou ocorrência em razão de pessoas feridas ou de prejuízos a quaisquer imóveis. Ainda de acordo com o órgão municipal, a Defesa Civil do Estado foi acionada e informou que também não recebeu nenhum alerta sobre o abalo sísmico.

A população é orientada a manter a calma diante de tremores de baixa magnitude e a seguir as recomendações das autoridades locais.

Apesar do susto, especialistas afirmam que eventos desse tipo são comuns no estado. "Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados", afirma Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.