Festival de música em navio deixa fãs de fora em Santos

Passageiros foram impedidos de embarcar no navio Costa Pacífica, em Santos, com destino a Angra dos Reis, na última quinta (20), para o festival Energia On Board após a empresa responsável ter alegado não haver mais espaço disponível para as pessoas.

Um dos passageiros fez um relato em seu perfil do Tiktok sobre o acontecido. "Essa galera toda aqui, todo mundo está com cabine comprada do navio Energia On Board, de uma rádio Energia FM aqui de São Paulo, e ninguém conseguiu embarcar."

O fã ainda falou que as pessoas passaram horas em pé e não conseguiram embarcar. "Pessoas aqui passaram 14, 16 horas em pé sem conseguir embarcar. Sem água, sem alimentação, sem nenhum tipo de informação."