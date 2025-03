Policial penal morre após ser baleado em roubo em Itaquaquecetuba

No domingo (16) João Sérgio da Luz, policial penal do GIR (Grupo de Intervenção Rápida), foi vítima de uma tentativa de assalto em um trecho do rodoanel. Ele foi atingido por um tiro no abdômen e socorrido ao Hospital das Clínicas. De acordo com o sindicato, ele passou por cirurgia, perdeu um dos rins, mas está fora de perigo.