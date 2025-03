Presidente da Gaviões fala sobre Ronaldo comprar Corinthians

O dirigente do Corinthians acredita que a dívida do clube é "pagável" e que uma "gestão honesta" seria suficiente para resolver as dificuldades financeiras do time, que hoje acumula um déficit que ultrapassa R$2 bi.

Recentemente, o divulgou o cronograma do plano de pagamentos do Regime Centralizado de Execuções (RCE), enviado à Justiça em fevereiro.

Atualmente, Ronaldo Fenômeno é dono do Real Valladolid, da Espanha, time que adquiriu em 2018. Em dezembro de 2021, ele adquiriu a SAF do Cruzeiro e levou a equipe de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Em maio do ano passado, vendeu suas ações no clube mineiro.