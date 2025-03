Seleção está com menos patrocinadores, e a CBF não vê problema

Nike compensa.

Mas a grande tacada da CBF foi a renovação do contrato com a Nike até 2038. Como já mostrou o UOL, o mínimo garantido anualmente é de R$ 700 milhões por ano. Isso, segundo a entidade, compensou as saídas de outras marcas.

"A gente procura suprir com outros patrocinadores. A fase da CBF de ter contratos diminutos passou. A gente sempre vai procurar que os contratos sejam à altura dos investimentos que fazermos na marca da CBF. Foi assim com a Nike, que fizemos a maior renovação de contrato do mundo, em termos de seleções. Não desprezamos os que estiveram como patrocinadores, mas o futebol precisa de mais investimento", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Nos bastidores, o dirigente até diz que não quer que o uniforme da seleção -- o de treino, onde aparecem os patrocinadores -- pareça um abadá.