Polícia faz ronda noturna de helicóptero no DF e intriga morador

A polícia afirma que a medida faz parte de uma nova estratégia para reforçar o policiamento ostensivo no combate à criminalidade. A efetividade da ação é colocada em dúvida por especialistas em segurança pública consultados pela reportagem, que veem ineditismo no formato.

Desde janeiro, sobrevoos como esse se frequentes no bairro, sempre durante as noites, em baixa altitude, e muitas vezes em zigue-zague por um curto perímetro.

Na noite da última quarta-feira (19), um helicóptero da polícia do Distrito Federal sobrevoou por quase uma hora a Asa Norte, uma das áreas nobres do plano piloto de Brasília, em uma altura bem próxima dos prédios. Foram ao menos oito voltas pela região em menos de uma hora.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal e as polícias Militar e Civil não informaram o que motivou a decisão de rondas noturnas com helicópteros, o porquê de as operações serem concentradas em um bairro nem quantas já foram realizadas e qual tem sido o efeito prático.

A secretaria também não respondeu sobre o custo dessas operações.

A pasta da Segurança do governo Ibaneis Rocha (MDB) diz que as forças de segurança possuem autonomia para suas ações. A Polícia Militar afirma que utiliza as aeronaves para auxiliar nas demais modalidades de policiamento terrestre.