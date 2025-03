Anistia e pressão: Bolsonaro faz ofensiva contra cerco judicial

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem reforçado algumas frentes de pressão diante do avanço do processo sobre a trama golpista -- a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidirá a partir de terça-feira (25) se aceita a denúncia para torná-lo réu.

Atualmente, Bolsonaro está inelegível até 2030 em razão de duas condenações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) envolvendo abuso de poder por atos em 2022, quando era presidente. Somado a isso, pode aumentar a inelegibilidade se for condenado por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado, além de ser alvo de outras investigações na Justiça.

No caso da trama golpista, o ex-mandatário é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e participação em uma organização criminosa. Se for condenado pelos crimes, pode pegar mais de 40 anos de prisão.