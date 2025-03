Nunes descumpre metas de alfabetização e mobilidade em 1º mandato

Outra meta não cumprida é a que determinava a alfabetizado das crianças da rede municipal até o final do segundo ano do ensino fundamental. Avaliação do MEC (Ministério da Educação) mostrou que a37,9% dos estudantes de 7 anos da rede paulistana estavam alfabetizados em 2023 ?desempenho abaixo da média das escolas públicas do país, que tinham 56% das crianças alfabetizadas nessa idade.

Mais duas metas em relação ao desempenho de alunos do ensino fundamental não foram concluídas: ampliar as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (Idep) e implementar 12 novos Centros Educacionais Unificados (CEUs).

Segundo a secretária-executiva, as dificuldades da educação municipal são um reflexo do impacto da pandemia. "A prova São Paulo feita em 2023 refletiu dois anos do fundamental em ensino remoto", diz sobre o indicador usado para calcular o Idep.