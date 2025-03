Polícia usa agentes infiltrados contra onda de violência online

Há casos de meninas obrigadas a introduzir materiais nas genitais. Outro crime comum nestas comunidades é que as vítimas sejam obrigadas a escrever os nomes dos agressores no corpo com objetos cortantes. Segundo o núcleo, a ação dos agentes evitou mais de 80 crimes desde novembro até agora. "Tenho 17 anos como delegada e nunca vi nada igual", diz Salvariego.

Ela explica que nestas comunidades online, chamadas "panelas", há hierarquias internas e objetivos específicos. Em alguns, os recém-chegados são chamados de soldados e respondem aos coronéis. Nestes casos, o objetivo é galgar posições. Para isso, precisam cumprir uma série de desafios, como, por exemplo, fazer uma criança se mutilar ao vivo.

Em geral, membros destes grupos começam relações virtuais com meninas nas plataformas. Durante as conversas, pedem fotos e coletam informações delas e de suas famílias. Quando migram para as comunidades, passam a expô-las ao vivo. Depois, eles começam a fazer chantagem, dizendo que se elas se recusarem a fazer algo, vão contar a seus pais ou expor suas imagens nas redes sociais.