Argentina vence com pintura de ex-Botafogo e agora pega Brasil

Almada colocou a Argentina na frente com golaço. O ex-Botafogo voltou com tudo para o segundo tempo, parou duas vezes em Rochet, mas conseguiu vencer o goleiro uruguaio com um chute colocado. A bola encobriu o atleta do Inter e morreu no ângulo direito, aos 22 minutos.

O Uruguai não conseguiu reagir ao gol sofrido. A seleção da casa até trocou passes no campo de ataque, mas sofreu muito para furar o bloqueio argentino. Nos acréscimos, Nico González, da Argentina, foi expulso por chute no rosto de Nández ao tentar alcançar a bola, mas nada que mudasse o panorama do jogo.