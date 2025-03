Mudança climática e microplásticos ameaçam água doce e oceanos

Fragilidade dos oceanos.

Nos oceanos, as mudanças climáticas, junto de outras ameaças, têm efeitos silenciosos que fragilizam todo o sistema, de acordo com Alexander Turra, professor no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP).

"É como levar socos no fígado em uma luta de boxe: cada impacto reduz a capacidade do oceano de se recuperar e lidar com novos desafios. Temos um ambiente estressado, como se estivesse em burnout", diz.

Mas há ainda outro risco emergente que preocupa especialistas no mundo todo: os microplásticos. Classificados como qualquer fragmento de plástico com tamanho menor do que 5 mm (ou 0,5 cm), as partículas derivam de objetos de plástico que sofrem desgaste pelo atrito ou radiação solar.