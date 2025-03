Manifestantes protestam contra a violência policial em São Paulo

Antes da manifestação desta sexta, organizações do movimento negro paulista protocolaram na Alesp (Assembleia Legislativa) o pedido de impeachment do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. Segundo as redes sociais da Frente Povo Negro Vivo, "o documento tem como objetivo denunciar a violência policial e de Estado que atinge, de forma desproporcional, corpos negros e periféricos".

"Os dados são alarmantes: apenas no estado de São Paulo, 673 pessoas foram mortas pela Polícia Militar em 2024, a maioria negra. Esses números refletem um padrão estrutural de violência racial e discriminatória, que tem se intensificado sob o governo de Tarcísio e a gestão da SSP de Derrite", diz a nota no Instagram da frente.