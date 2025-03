Janones minimiza acordo sobre 'rachadinha' e vira alvo do PL

"As ações do representado, ao mentir para esta Casa, sob falácia de que não cometeu prática ilegal de 'rachadinha', e posteriormente, após início dos trâmites judiciais, confessar a prática dos crimes supracitados, demonstram a evidente quebra de decoro parlamentar, além de se configurar o claro desrespeito para com a Câmara dos Deputados", diz a representação do PL.

O deputado publicou um vídeo nas redes sociais negando que tenha mentido e acusando seus adversários de mentir. Ele chama o acordo com a PGR de "questão administrativa".

"O que houve foi a celebração de um acordo legal para resolver uma questão administrativa, sem qualquer crime envolvido. Eu aceitei pagar uma multa para evitar que um processo sem fundamento nenhum se arrastasse por anos. E isso foi homologado pelo ministro Luiz Fux, provando que não houve confissão de nenhum crime. Os fatos falam por si", completou.