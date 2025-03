Trump assina ordem para desmantelar Departamento de Educação 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nessa quinta-feira (20) a ordem executiva para reduzir significativamente o Departamento de Educação. A medida, que cumpre uma promessa de campanha, pode enfrentar desafios legais e depende da aprovação do Congresso para ser completamente implementada.

A Casa Branca afirmou que o objetivo da decisão é transferir a responsabilidade da educação para as famílias e os estados, minimizando a influência do governo federal. No entanto, críticos alertam para possíveis impactos no financiamento estudantil e na proteção de direitos educacionais.