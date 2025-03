Incêndio fecha aeroporto de Heathrow e afeta voos; VÍDEO

Um incêndio de grandes proporções em uma subestação elétrica próxima ao aeroporto de Heathrow, em Londres, causou um apagão e levou ao fechamento do terminal nesta sexta-feira (21/3), impactando voos globalmente. A falha forçou o desvio de aeronaves para outros aeroportos e deixou milhares de passageiros retidos.

Leia mais: Passageiro perde voo, depreda aeroporto e agride funcionário

As chamas começaram por volta das 23h (horário de Londres) de quinta-feira e foram controladas apenas na manhã seguinte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 mil litros de óleo do transformador da subestação pegaram fogo, causando um blecaute total, incluindo nos sistemas de emergência do aeroporto.