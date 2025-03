Lira e Pacheco devem integrar comitiva de Lula ao Japão

Um aliado do presidente da República diz que esse é mais um gesto de Lula para estreitar o diálogo com a cúpula das duas Casas. Desde o começo do ano, Lula tem dado declarações públicas que quer aproximar o diálogo com Motta e Alcolumbre. Eles já se reuniram ao menos duas vezes no último mês.

Os atuais chefes do Congresso Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB) também integram o grupo, assim como alguns líderes da Câmara de partidos da base do petista.

Os ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) devem integrar comitiva do presidente Lula (PT) em viagem oficial ao Japão e ao Vietnã na próxima semana.

Além disso, esse aliado do petista afirma que há também um simbolismo forte de reunir os atuais e ex-presidentes da Câmara e do Senado, num aceno de unidade com o Legislativo.

Os políticos que integram a comitiva devem viajar no próximo sábado (22) e devem retornar ao Brasil no dia 30. De acordo com relatos, a ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Gleisi Hoffmann, foi responsável por ligar para os líderes da Câmara dos Deputados para convidá-los para a viagem.

Foram chamados lideranças do PSD, MDB, PP, Republicanos e União Brasil. Deverão integrar a comitiva Doutor Luizinho (PP-RJ), Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) e Pedro Lucas (União Brasil-MA) ?os líderes do Republicanos e do PSD já tinham outros compromissos.