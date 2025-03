Golpista engana políticos via WhatsApp e arranca mais de R$40 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (20), um mandado de busca e apreensão contra um homem de 35 anos suspeito de aplicar golpes em senadores e deputados. A operação, batizada de Parlamento, teve apoio da Polícia Legislativa do Senado.

Segundo as investigações, o suspeito utilizava engenharia social por meio do WhatsApp para enganar parlamentares. Ele se passava por colegas e solicitava transferências de dinheiro, convencendo as vítimas a ajudá-lo financeiramente. Mais de 40 parlamentares caíram no golpe, resultando em um prejuízo superior a R$ 40 mil.