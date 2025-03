Taxa das blusinhas mudou o comportamento do público, diz CEO

P - A parceria com o Magalu foi feita pensando na ampliação dessa logística no Brasil ou o interesse é um pouco mais amplo?

BB - O nosso principal foco na parceria com o Magalu foi a questão dos itens. Conseguirmos o sortimento do Magalu dentro da nossa plataforma e oferecer os itens do Ali na plataforma do Magalu é um 'ganha ganha'. Claro que isso abre outras oportunidades em várias frentes.

P - O período anterior ao Remessa Conforme acendeu algum tipo de alerta no grupo? Como é que vocês lidaram com aquele embate?

BB - O nosso jeito de atuar foi estar perto, tentando entender o que estava acontecendo e mostrar a nossa visão das coisas. Lançamos um estudo mostrando um pouco a visão do consumidor sobre aquelas questões. A ideia era não deixar apenas as visões que a gente já tem na mesa, mas mostrar a experiência internacional que o Alibaba tem em relação ao tema em outros lugares do mundo. Estamos em 200 países, cada país tem uma regulação diferente. De certa forma estamos acostumados a esse tipo de situação.

P - Foi preciso ajustar muito a operação com a taxa das blusinhas? Como é administrar todas essas variáveis e ainda lidar com a alta do dólar que, acredito, afeta muito a operação?

BB - A gente tenta entender o que o consumidor quer. Com a mudança das taxas teve uma mudança de comportamento, com o cliente pensando 'que tipo de produto eu encontro com o melhor custo-benefício?'. Da nossa parte, como plataforma, procuramos dar desconto em categorias específicas para ajudar esse cliente. Estamos sempre fazendo essas ações, tentando oferecer para o cliente o melhor produto, com o melhor preço possível. Isso não muda no nosso dia a dia, mas o consumidor passa a olhar de outro jeito e a gente tem que observar como mais um detalhe para encontrar oportunidades.