Em SP, Mainha do Crime pagava até R$2.200 por celular roubado

Ela comprava os aparelhos roubados e recebia um valor pelo aluguel dos materiais.

Segundo Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo, a quadrilha de Mainha também esteve envolvida no latrocínio do ciclista Vitor Medrado, morto ao lado do Parque do Povo, no Itaim Bibi (zona oeste), em fevereiro.

"É uma vergonha uma pessoa presa em 2023 por posse de arma estar livre pela fragilidade da legislação brasileira", disse em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (19), referindo-se ao histórico criminoso de Suedna.