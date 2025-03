Confira a previsão para o outono, que começa nesta quinta

O outono de 2025, que começa nesta quinta-feira (20) e se estende até 20 de junho, será marcado por temperaturas acima da média histórica e chuvas abaixo do esperado em grande parte do Brasil. De acordo com o prognóstico climático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a transição do fenômeno La Niña para condições neutras no Oceano Pacífico influenciará o clima do país nos próximos meses.

A previsão aponta que as regiões Norte e Nordeste terão contrastes nos padrões de chuva. Enquanto o centro-norte do Norte pode registrar volumes acima da média, o sul dessa região e boa parte do Nordeste devem enfrentar um período mais seco. O Centro-Oeste e o Sudeste também terão chuvas abaixo da média, com tendência de redução hídrica no solo, o que pode impactar a agricultura. No Sul, espera-se menor volume de precipitação, especialmente no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com exceção do centro-sul gaúcho, onde as chuvas podem ficar dentro ou acima da média.