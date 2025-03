Derrite: suspeito de atirar em ciclista foi preso por outro roubo

A ação durou poucos segundos. Antes mesmo de a pessoa que estava na garupa descer da moto, o ciclista caiu no chão. O homem ainda revistou a vítima, e depois subiu na moto e fugiu.

Segundo a polícia, Vitor foi atingido na região do pescoço. O caso foi registrado como latrocínio ?roubo seguido de morte? no 14º DP (Pinheiros).

Vitor era personal trainer e dava aulas de ciclismo. Ele costumava pedalar na região do Parque do Povo, onde o crime foi cometido. Também treinava na ciclovia da marginal Pinheiros e em outras espalhadas pela cidade. No momento em que foi atingido por um tiro no pescoço, o instrutor esperava uma aluna para o treino do dia.