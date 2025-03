Plaenge de cara e casa nova

A Plaenge acaba de inaugurar a nova Central de Decorados, desta vez no bairro Nova Campinas. Essa sede vai fortalecer a presença das marcas Plaenge e Vanguard em Campinas, consolidando-as como referência em alto padrão no setor imobiliário. A central de decorados anterior fica no Cambuí. "Vamos oferecer uma experiência exclusiva e sofisticada em um ambiente para encontros e negociações estratégicas entre clientes e parceiros”, enfatiza Felipe Fabian, gerente regional da construtora. Crédito da foto: Guilherme Gongra.